"La sensazione è che quella di Bruges sia solo una tappa di passaggio per il talento serbo (il ct Dragan Stojkovic appare tentato dal chiamarlo in nazionale maggiore dopo le ottime prove fornite con l’Under 21). Ecco perché Ausilio e Baccin continuano a tenerlo d’occhio in chiave futura. Meglio non perderlo di vista, soprattutto alla luce del brillante avvio di stagione disputato".