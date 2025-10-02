L'ottimo inizio di stagione ha riacceso i riflettori su Aleksandar Stankovic, ceduto in estate dall'Inter al Bruges, ma con varie clausole che permetterebbero, a partire dalla prossima estate, ai nerazzurri di riprendersi il giovane figlio di Dejan. A tal proposito, scrive Tuttosport, il club sembra avere un piano chiaro per il classe 2005:
Stankovic a Milano? Piano Inter e scenario chiaro: “Nel 2027 prenderebbe il posto di…”
"La sensazione è che quella di Bruges sia solo una tappa di passaggio per il talento serbo (il ct Dragan Stojkovic appare tentato dal chiamarlo in nazionale maggiore dopo le ottime prove fornite con l’Under 21). Ecco perché Ausilio e Baccin continuano a tenerlo d’occhio in chiave futura. Meglio non perderlo di vista, soprattutto alla luce del brillante avvio di stagione disputato".
"Anche perché tra 20 mesi andrà in scadenza Hakan Calhanoglu e - salvo rinnovi contrattuali al momento non in agenda - il turco andrà in qualche modo sostituto. Motivo per cui il nome di Stankovic Jr appare uno di quelli da tenere d’occhio e con possibili chance per ereditare il posto di direttore d’orchestra della mediana interista che Calha lascerà vacante".
