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calciomercato
Romano: “Chalobah al momento apre solo all’Inter. Khalili, la novità: ha fatto sapere che…”
L'Inter avanza a grandi passi per portare a Milano Anan Khalaili, il prescelto sulla fascia destra per raccogliere l'eredità di Denzel Dumfries. Ecco le ultime indiscrezioni da Fabrizio Romano:
"Inter e Unions St. Gilloise si sono date appuntamento già nei prossimi giorni per provare ad avvicinarsi. E' una trattativa diretta, senza intermediari, quindi in qualsiasi momento si può chiudere. Accordo fatto con il giocatore. Da quanto mi risulta, Khalaili ha spiegato al suo club di voler andare all'Inter e di voler cogliere questa opportunità. I club sono in contatto sui numeri dell'operazione, ma la trattativa procede spedita. L'Inter ha scelto Khalaili per la fascia destra e si sta lavorando su questo affare. Nuovi appuntamenti già previsti".
"Su Chalobah, l'Inter tratta con gli agenti e ha un ok di massima del giocatore, poi si dovrà parlare col Chelsea. Bisognerà capire se Chalobah eventualmente darà apertura anche al Como o solo all'Inter come fatto finora. Il Como non farà altre offerte finché l'Inter è in corsa".
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