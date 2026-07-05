"Inter e Unions St. Gilloise si sono date appuntamento già nei prossimi giorni per provare ad avvicinarsi. E' una trattativa diretta, senza intermediari, quindi in qualsiasi momento si può chiudere. Accordo fatto con il giocatore. Da quanto mi risulta, Khalaili ha spiegato al suo club di voler andare all'Inter e di voler cogliere questa opportunità. I club sono in contatto sui numeri dell'operazione, ma la trattativa procede spedita. L'Inter ha scelto Khalaili per la fascia destra e si sta lavorando su questo affare. Nuovi appuntamenti già previsti".