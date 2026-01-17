Dopo che era entrato benissimo nella gara con il Lecce e si era anche meritato i complimenti di Chivu, Davide Frattesi non sarà titolare nella gara con l'Udinese come si poteva immaginare nelle scorse ore. Zielinskisarà confermato a centrocampo. A Skysport hanno quindi ribadito che l'italiano è un calciatore ancora sul mercato e che se dovesse arrivare un'offerta importante l'Inter non chiuderebbe le porte.
Sky – Frattesi resta sul mercato. Solo sondaggi finora e Inter chiara
Finora non ci sono state manifestazione di interesse concrete per il centrocampista. Nottingham e Galatasaray hanno preso informazioni ma offerte concrete sul tavolo del club interista - spiegano dal canale satellitare - non ne sono ancora arrivate. Serve l'offerta giusta e la formula giusta. La valutazione è attorno ai 30 mln di euro e i nerazzurri vogliono una cessione definitiva, ora o in prospettiva con l'obbligo di riscatto inserito quindi come formula di trasferimento.
