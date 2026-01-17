FC Inter 1908
Sky – Frattesi resta sul mercato. Solo sondaggi finora e Inter chiara

Il canale satellitare parla del centrocampista che si considerava potesse partire dal primo minuto nella gara con l'Udinese
Eva A. Provenzano
Dopo che era entrato benissimo nella gara con il Lecce e si era anche meritato i complimenti di Chivu, Davide Frattesi non sarà titolare nella gara con l'Udinese come si poteva immaginare nelle scorse ore. Zielinskisarà confermato a centrocampo. A Skysport hanno quindi ribadito che l'italiano è un calciatore ancora sul mercato e che se dovesse arrivare un'offerta importante l'Inter non chiuderebbe le porte.

Finora non ci sono state manifestazione di interesse concrete per il centrocampista. Nottingham e Galatasaray hanno preso informazioni ma offerte concrete sul tavolo del club interista - spiegano dal canale satellitare - non ne sono ancora arrivate. Serve l'offerta giusta e la formula giusta. La valutazione è attorno ai 30 mln di euro e i nerazzurri vogliono una cessione definitiva, ora o in prospettiva con l'obbligo di riscatto inserito quindi come formula di trasferimento.

