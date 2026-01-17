Sky – Frattesi resta sul mercato. Solo sondaggi finora e Inter chiara

Dopo che era entrato benissimo nella gara con il Lecce e si era anche meritato i complimenti di Chivu, Davide Frattesi non sarà titolare nella gara con l'Udinese come si poteva immaginare nelle scorse ore. Zielinskisarà confermato a centrocampo. A Skysport hanno quindi ribadito che l'italiano è un calciatore ancora sul mercato e che se dovesse arrivare un'offerta importante l'Inter non chiuderebbe le porte.