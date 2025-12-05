Si avvicina il mercato di gennaio e TMW fa il punto sui piani dell'Inter. Occhio in particolare se dovesse esserci un addio nella rosa allenata da Cristian Chivu.
calciomercato
TMW – Mercato Inter, occhio al possibile effetto boomerang già a gennaio se…
"L'Inter, vista anche in Coppa Italia, ha confermato che ha una rosa profonda e che altrettanto presto urgerà una rivoluzione in difesa. Quando arriverà? Difficilmente a gennaio. La stagione, come detto anche ieri dall'agente Federico Pastorello a TMW, sarà ancora con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Pure con Matteo Darmian e Yann Bisseck, vien da aggiungere, poi Piero Ausilio sta già preparando un cambiamento radicale del reparto, portiere compreso.
Cosa farà a gennaio? Chiaramente dietro valuterà le opportunità, se per Acerbi e De Vrij si va verso la fine del ciclo d'estate (a meno che non arrivino offerte per adesso non pervenute prima della scadenza), l'Inter è pronta a far partire Bisseck davanti a una proposta golosa. Altrimenti, per poter far mercato (magari sulla destra, con Luis Henrique tutt'altro che incedibile), un grande sacrificio. E il nome resta sempre quello di Davide Frattesi, ma vale davvero la pena? E' un giocatore capace sempre di incidere e di cambiare le partite. Cederlo, magari al Napoli, potrebbe voler dire rischiare un effetto boomerang. Così, in caso di proposte dalla Premier, potrebbe cambiare la situazione. Altrimenti niente rivoluzione, che potrà attendere l'estate...", si legge.
© RIPRODUZIONE RISERVATA