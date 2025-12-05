"L'Inter, vista anche in Coppa Italia, ha confermato che ha una rosa profonda e che altrettanto presto urgerà una rivoluzione in difesa. Quando arriverà? Difficilmente a gennaio. La stagione, come detto anche ieri dall'agente Federico Pastorello a TMW, sarà ancora con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. Pure con Matteo Darmian e Yann Bisseck, vien da aggiungere, poi Piero Ausilio sta già preparando un cambiamento radicale del reparto, portiere compreso.