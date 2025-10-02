A giugno tanti nomi saranno a fine ciclo con l'Inter ed è per questo che questi, per i nerazzurri, saranno i mesi della progettazione del mercato estivo

Come riferisce Tuttosport, alcuni emissari interisti martedì erano a Bergamo per la partita tra Atalanta e Bruges. Non solo Stankovic tra gli osservati speciali, ma anche Ordonez, fra i candidati principali a prendere il posto di Acerbi. Scrive il quotidiano: