Inter pensa al post Acerbi: “Ausilio segue un nome classe 2004 da mesi. Sarebbe colpo da 30mln”

A giugno tanti nomi saranno a fine ciclo con l'Inter ed è per questo che questi, per i nerazzurri, saranno i mesi della progettazione del mercato estivo
Marco Macca
Marco Macca 

A giugno tanti nomi saranno a fine ciclo con l'Inter ed è per questo che questi, per i nerazzurri, saranno i mesi della progettazione del mercato estivo 2026. Come riferisce Tuttosport, alcuni emissari interisti martedì erano a Bergamo per la partita tra Atalanta e Bruges. Non solo Stankovic tra gli osservati speciali, ma anche Ordonez, fra i candidati principali a prendere il posto di Acerbi. Scrive il quotidiano:

"Non solo il promettente centrocampista cresciuto nelle giovanili nerazzurre: nei radar dello scout interista c’era pure il centrale ecuadoregno Joel Ordóñez. Il roccioso difensore classe 2004 è da mesi nella short list della dirigenza meneghina per il post Acerbi (in scadenza a giugno) ed è stato visionato in diverse circostanze dal vivo".

"Strapparlo a fine stagione al Bruges (lo valuta già intorno ai 30 milioni), però, appare tutt’altro che semplice. Quella belga, infatti, resta una bottega molto cara".

(Fonte: Tuttosport)

