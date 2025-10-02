Come riferito da Tuttosport oggi in edicola, l'Inter martedì pomeriggio era, tramite un osservatore, presente a Bergamo per assistere alla partita di Champions League tra Atalanta e Club Bruges. Osservato speciale ovviamente Aleksandar Stankovic, passato la scorsa estate ai belgi ma anche in qualche modo sotto il controllo nerazzurro. Scrive Tuttosport:
calciomercato
Inter a Bergamo per Stankovic, pensiero per il 2026: cifre e condizioni per riportarlo a Milano
"Non è passata inosservata martedì la presenza di un emissario interista sugli spalti del Gewiss Stadium in occasione di Atalanta-Bruges. Gara nella quale lo 007 ha osservato con attenzione e da vicino la crescita di Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte anche in Belgio si è subito ritagliato un ruolo da protagonista dopo l’ottima annata vissuta in Svizzera al Lucerna. Tanto che più di un club di Bundesliga ha già messo gli occhi addosso al centrocampista classe 2005".
"Per la serie: giovani talenti crescono e appaiono pronti a spiccare il volo. L’Inter su di lui vanta ancora l’opzione di riacquisto valida fino al 2027 e così strutturata: a luglio 2026 bisogna sborsare 23 milioni per riportare il regista all’ovile; mentre nella stagione successiva ne serviranno addirittura 25. Cifre elevate ma tutto sommato congrue rispetto all’investimento fatto ad agosto dalla formazione belga, che ha speso 10 milioni per accaparrarselo, lasciando all’Inter anche il 12% il primo anno e il 15% per il secondo anno sull’eventuale rivendita".
(Fonte: Tuttosport)
