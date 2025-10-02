Come riferito da Tuttosport oggi in edicola, l'Inter martedì pomeriggio era, tramite un osservatore, presente a Bergamo per assistere alla partita di Champions League tra Atalanta e Club Bruges. Osservato speciale ovviamente Aleksandar Stankovic, passato la scorsa estate ai belgi ma anche in qualche modo sotto il controllo nerazzurro. Scrive Tuttosport:

"Non è passata inosservata martedì la presenza di un emissario interista sugli spalti del Gewiss Stadium in occasione di Atalanta-Bruges. Gara nella quale lo 007 ha osservato con attenzione e da vicino la crescita di Aleksandar Stankovic. Il figlio d’arte anche in Belgio si è subito ritagliato un ruolo da protagonista dopo l’ottima annata vissuta in Svizzera al Lucerna. Tanto che più di un club di Bundesliga ha già messo gli occhi addosso al centrocampista classe 2005".