FC Inter 1908
Zenga su Pio Esposito: “La mia domanda è questa: sarebbe rimasto se l’Inter avesse preso…”

Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, si è soffermato su Francesco Pio Esposito
Marco Astori
Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, si è soffermato su Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro.

Pio Esposito
"Il suo grande vantaggio è che conosce Chivu da anni, l'ha tirato su. La mia domanda è sempre stata questa: se fosse arrivato Lookman, lui sarebbe rimasto?", le sue parole.

