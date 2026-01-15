Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, si è soffermato su Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro.
ultimora
Zenga su Pio Esposito: “La mia domanda è questa: sarebbe rimasto se l’Inter avesse preso…”
Intervenuto a Calciomercato L'Originale, Walter Zenga, ex portiere dell'Inter, si è soffermato su Francesco Pio Esposito
"Il suo grande vantaggio è che conosce Chivu da anni, l'ha tirato su. La mia domanda è sempre stata questa: se fosse arrivato Lookman, lui sarebbe rimasto?", le sue parole.
