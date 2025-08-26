FC Inter 1908
All’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, Inter e Cagliari si sfidano per la Supercoppa Primavera: ecco le parole di Giulini prima del match
Alessandro Cosattini Redattore 

All’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, Inter e Cagliari si sfideranno per la Supercoppa Primavera. Sarà presente anche Tommaso Giulini, presidente dei sardi, che qualche ora prima del fischio d'inizio ha parlato con i giornalisti presenti:

Mi aspetto una stagione che porti all’obiettivo salvezza, abbiamo aumentato il numero di giocatori che arrivano dalla nostra Primavera. Arrivare ad avere un terzo della prima squadra che arriva dal settore giovanile è un risultato clamoroso.

[…] Sebastiano Esposito qui? È stato complicato, è stato un investimento importante dopo aver riscattato Piccoli, Adopo, Caprile e Gaetano. Un passo molto più lungo di quello che di fatto possiamo permetterci. Portare qui Esposito senza cedere nessuno prima… non è stato banale. Infatti per diverse settimane abbiamo provato a prenderlo in prestito, poi si è inserito il Parma e non era più possibile. Abbiamo rischiato e siamo stati ripagati settimana scorsa per le casse della società (con le cessioni di Piccoli e Zortea, ndr)”, le parole dall'inviato FcInter1908.it Daniele Vitiello.

