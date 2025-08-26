[…] Sebastiano Esposito qui? È stato complicato, è stato un investimento importante dopo aver riscattato Piccoli, Adopo, Caprile e Gaetano. Un passo molto più lungo di quello che di fatto possiamo permetterci. Portare qui Esposito senza cedere nessuno prima… non è stato banale. Infatti per diverse settimane abbiamo provato a prenderlo in prestito, poi si è inserito il Parma e non era più possibile. Abbiamo rischiato e siamo stati ripagati settimana scorsa per le casse della società (con le cessioni di Piccoli e Zortea, ndr)”, le parole dall'inviato FcInter1908.it Daniele Vitiello.