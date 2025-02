‘Here we go’ di Fabrizio Romano per Petar Sucic all'Inter a giugno: operazione chiusa, ecco le cifre e i dettagli finali

Operazione chiusa a centrocampo per l'Inter di Simone Inzaghi. Come riportato da Fabrizio Romano, ‘here we go’ per Petar Sucic in nerazzurro. Accordi totali raggiunti questa sera con la Dinamo Zagabria per il centrocampista.