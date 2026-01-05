C'è una novità nella telenovela di mercato di questi giorni. Il Barcellona, secondo quanto rivelato negli ultimi minuti da Fabrizio Romano, ha inviato la prima offerta ufficiale per riportare il giocatore in Spagna in prestito.
L'ultimo aggiornamento sul futuro del laterale portoghese non è positivo per i nerazzurri
Una mossa da parte del club blaugrana che inevitabilmente mina l'ottimismo dell'Inter, costretta ora ad attendere gli sviluppi dei dialoghi tra le parti e la risposta definitiva del giocatore.
La sensazione è che comunque non si vada avanti per molto. Intanto questo l'aggiornamento proposto da Romano su X: "Il Barcellona invia la prima offerta ufficiale all'Al Hilal per João Cancelo. Proposta di prestito con una piccola parte dello stipendio coperta, trattative in corso. L'Inter ha raggiunto un accordo verbale con l'Al Hilal per Cancelo la scorsa settimana... ma il giocatore aspetta il Barcellona".
