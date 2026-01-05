La priorità del club blaugrana è il difensore centrale, a breve la risposta al giocatore. Inter l'Inter trova l'accordo con l'Al-Hilal

Gianni Pampinella Redattore 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 17:25)

Joao Cancelo comincia a complicarsi per il Barça. L’Inter ha raggiunto un accordo con l’Al Hilal per il prestito a condizioni alle quali il club blaugrana difficilmente potrà arrivare. Tutto dipende ora dall’ok di Cancelo, che sta facendo pressione sul Barça affinché faccia un passo avanti.

Come riporta Sport.es, l’opzione Cancelo è sul tavolo del Barça dalla fine di dicembre. Il terzino è stato offerto dal suo agente, Jorge Mendes, chiarendo che l’Al Hilal si farebbe carico di una parte del suo ricchissimo contratto. Inoltre, Cancelo era disposto a ridursi lo stipendio purché la sua destinazione fosse il Barça, avendo sempre dato priorità al ritorno al Camp Nou ben al di sopra di qualsiasi altra offerta.

"Il Barça ha chiesto tempo per prendere una decisione, dal momento che sta considerando altre alternative per rinforzare la difesa. Hansi Flick era più favorevole all’ingaggio di un difensore centrale che potesse giocare da terzino in alcune partite. Ma l’opportunità Cancelo è tenuta in grande considerazione dalla direzione sportiva per la qualità del calciatore e per la sua forte volontà di tornare".

"Il giocatore ha sollecitato il Barça affinché prenda una decisione, poiché l’Al Hilal lo sta spingendo ad andare all’Inter e perché il club italiano potrebbe ritirare la propria offerta nel caso in cui debba aspettare più di 48 ore. Flick, Deco e Laporta si incontreranno in Arabia Saudita per discutere del mercato e rispondere a Cancelo in modo imminente. C’è dibattito sulla decisione da prendere e non si vuole agire con precipitazione".

"Il Barça ritiene che nelle ultime settimane di mercato possa emergere qualche buona opportunità per quanto riguarda i difensori centrali e ci sono alcuni nomi che piacciono. Mendes sta facendo pressione per Cancelo e il fatto che il Barça si trovi in Arabia Saudita potrebbe provocare un ribaltamento dell’operazione. Per ora, l’Inter ha fatto il proprio lavoro in attesa degli eventi e tutto indica che l’Al Hilal preferisca che il giocatore vada in Italia".

(Sport.es)