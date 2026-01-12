FC Inter 1908
Prima offerta dell'Inter oggi per Branimir Mlacic, da circa 4 milioni di euro: subito o giugno? Ecco le ultimissime
Prima offerta dell'Inter oggi per Branimir Mlacic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro oggi ha fatto un'offerta da circa 4 milioni di euro per il giocatore.

L’Inter va avanti nella trattativa con l’Hajduk Spalato per Branimir Mlacic, difensore centrale croato classe 2007. L’intenzione dell’Inter, nello specifico, sarebbe quella di acquistarlo e poi lasciarlo in prestito sempre in Croazia per dargli la possibilità di crescere, sottolinea il sito del giornalista.

