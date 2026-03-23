Primi sondaggi per Thuram: chi si è fatto avanti! 85 mln della clausola lontani, quanto vale oggi

Stagione davvero deludente per Marcus Thuram con la maglia dell'Inter: i primi sondaggi e quanto vale davvero oggi

Alessandro Cosattini Redattore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 21:40)

Stagione davvero deludente per Marcus Thuram con la maglia dell'Inter. L'attaccante francese è fermo a 12 gol e 5 assist in 36 partite, ma a preoccupare ancor più dei gol sono le prestazioni sottotono. Così Sportmediaset ha parlato del futuro del figlio d'arte:

"Sicuramente ha influito sulla sua stagione l’infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare un mese abbondante tra ottobre e novembre, ma non può essere solo quello. In certi momenti sembra esserci una mancanza di motivazioni da parte sua. Un blocco psicologico più che fisico o tecnico. Forse ha semplicemente bisogno di nuovi stimoli ed è anche per questo che l’Inter si sta guardando in giro per capire se ci sono dei potenziali acquirenti.

Dai primi sondaggi, qualcuno si è fatto vivo, soprattutto dalla Premier League (lasciando in sospeso al momento l’ipotesi Saudi Pro League). L’Inter, che lo ha preso a zero dal Borussia Monchengladbach, potrebbe anche prendere in considerazione una sua cessione per ottenere una sontuosa plusvalenza. L’estate scorsa aveva una clausola di 85 milioni che nessuno ha ritenuto opportuno sfruttare, quest’estate verosimilmente – dopo una stagione del genere – la valutazione potrebbe essere tra i 50 e i 60 milioni. Pochi? Tanti? Pochi se Thuram torna quello di un anno fa, tanti se è quello di oggi. Però magari alla ripresa del campionato si sveglia, trascina la squadra e allora diventa complicato cederlo", si legge.