Anche nel corso della prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries , ormai tornato pienamente a disposizione di Cristian Chivu nelle ultime settimane. Ma a quanto? E come funziona questa clausola? Ecco tutti i dettagli verso la finestra di mercato estiva.

Per l'esterno dell’Inter, cercato soprattutto dal Liverpool nello scorso mercato invernale, nell’estate 2026 sarà attiva una clausola a 25 milioni di euro e sarà valida per tutto il mese di luglio, senza eccezioni e limitazioni. L’idea del giocatore è quella di lasciare Milano, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.