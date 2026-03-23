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Dumfries, la prossima estate altra clausola: cifre, durata e non solo, tutto ciò che c’è da sapere

Dumfries, la prossima estate altra clausola: cifre, durata e non solo, tutto ciò che c’è da sapere - immagine 1
Anche nel corso della prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries: tutto ciò che c'è da sapere
Alessandro Cosattini Redattore 

Dumfries, la prossima estate altra clausola: cifre, durata e non solo, tutto ciò che c’è da sapere- immagine 2

Anche nel corso della prossima estate ci sarà una clausola rescissoria per Denzel Dumfries, ormai tornato pienamente a disposizione di Cristian Chivu nelle ultime settimane. Ma a quanto? E come funziona questa clausola? Ecco tutti i dettagli verso la finestra di mercato estiva.

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Per l'esterno dell’Inter, cercato soprattutto dal Liverpool nello scorso mercato invernale, nell’estate 2026 sarà attiva una clausola a 25 milioni di euro e sarà valida per tutto il mese di luglio, senza eccezioni e limitazioni. L’idea del giocatore è quella di lasciare Milano, ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

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