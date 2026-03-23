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Inter, ma può tornare anche Filip Stankovic a Milano? Nell’accordo col Venezia spunta…

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Super stagione anche per Filip Stankovic in Serie B con la maglia del Venezia: l'Inter potrebbe riportarlo così a Milano in estate
Alessandro Cosattini Redattore 

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Super stagione lontano da Milano per i due fratelli Stankovic. Aleksander sta brillando con il Club Bruges e il club è pronto a riportarlo a Milano in estate, ma anche Filip a Venezia si sta rendendo protagonista con super parate, tanto che la squadra è prima in classifica in Serie B ed è reduce dal pareggio contro il Monza.

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Getty Images

La scorsa estate il Venezia lo acquistato a titolo definitivo proprio dall’Inter per circa 2 milioni di euro. Ma il club nerazzurro ha mantenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita del giocatore e dunque potrebbe riportarlo a Milano pagandolo la metà del valore del cartellino di fatto.

Ragionamenti in corso in Viale della Liberazione visto che il contratto di Sommer è in scadenza e Martinez potrebbe fare le valigie in estate.

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