"Goretzka resta una grande occasione, considerato che a giugno lascerà il Bayern Monaco. L’Inter potrebbe anche decidere di fare un investimento e in questo caso i nomi da tenere presenti sono tre: Manu Koné, Mandela Keita e Curtis Jones. Nella sessione estiva i nerazzurri hanno tentato di convincere la Roma con un’offerta da oltre 40 milioni senza trovare risposta positiva".