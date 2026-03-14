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L’Inter progetta un arrivo top a centrocampo: “Fra tanti nomi c’è una grande occasione a zero”

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In attesa di capire il futuro di giocatori come Mkhitaryan e Frattesi, l'Inter si guarda attorno alla ricerca di un rinforzo top a centrocampo
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

In attesa di capire il futuro di giocatori come Mkhitaryan e Frattesi, l'Inter si guarda attorno alla ricerca di un rinforzo top a centrocampo. Fra i tanti nomi fatti, come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, resiste la grande occasione a zero Goretzka, che a giugno lascerà il Bayern Monaco:

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"Goretzka resta una grande occasione, considerato che a giugno lascerà il Bayern Monaco. L’Inter potrebbe anche decidere di fare un investimento e in questo caso i nomi da tenere presenti sono tre: Manu Koné, Mandela Keita e Curtis Jones. Nella sessione estiva i nerazzurri hanno tentato di convincere la Roma con un’offerta da oltre 40 milioni senza trovare risposta positiva".

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"Da capire cosa succederà nei prossimi mesi. Costi diversi ma sempre importanti per il belga del Parma, che Chivu ha allenato già la scorsa stagione. Jones del Liverpool è un’altra opzione".

(Fonte: TMW)

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