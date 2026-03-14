In attesa di capire il futuro di giocatori come Mkhitaryan e Frattesi, l'Inter si guarda attorno alla ricerca di un rinforzo top a centrocampo. Fra i tanti nomi fatti, come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, resiste la grande occasione a zero Goretzka, che a giugno lascerà il Bayern Monaco:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter L’Inter progetta un arrivo top a centrocampo: “Fra tanti nomi c’è una grande occasione a zero”
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L’Inter progetta un arrivo top a centrocampo: “Fra tanti nomi c’è una grande occasione a zero”
In attesa di capire il futuro di giocatori come Mkhitaryan e Frattesi, l'Inter si guarda attorno alla ricerca di un rinforzo top a centrocampo
"Goretzka resta una grande occasione, considerato che a giugno lascerà il Bayern Monaco. L’Inter potrebbe anche decidere di fare un investimento e in questo caso i nomi da tenere presenti sono tre: Manu Koné, Mandela Keita e Curtis Jones. Nella sessione estiva i nerazzurri hanno tentato di convincere la Roma con un’offerta da oltre 40 milioni senza trovare risposta positiva".
"Da capire cosa succederà nei prossimi mesi. Costi diversi ma sempre importanti per il belga del Parma, che Chivu ha allenato già la scorsa stagione. Jones del Liverpool è un’altra opzione".
(Fonte: TMW)
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