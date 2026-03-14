Inter, rivoluzione difesa: tre nomi per due colpi! Nerazzurri tornati forte su…

La difesa sarà una zona calda del prossimo mercato dell'Inter. I nerazzurri saranno chiamati a sostituire Acerbi e de Vrij

Marco Macca Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 21:02)

La difesa sarà una zona calda del prossimo mercato dell'Inter. Come riferisce Niccolò Ceccarini su TMW, i nerazzurri saranno chiamati a sostituire Acerbi e de Vrij, ormai sicuri partenti. I nomi seguiti sono quelli di Muharemovic, Gila e Solet, sul quale i nerazzurri sono tornati forte dopo averlo seguito già prima del suo passaggio all'Udinese:

"Insieme a Muharemovic, che è monitorato da tempo, l’Inter sta pensando anche ad altro. Un giocatore che piace molto è Solet. Già prima che arrivasse all’Udinese i nerazzurri ci avevano fatto un pensiero poi il discorso si è arenato. Ora però l’interesse è tornato forte, molto dipenderà dalla richiesta del club friulano. Oltre a lui in Italia i riflettori sono puntati anche su Gila".

"Lo spagnolo per la Lazio è una certezza ma il mercato di gennaio (con le cessioni di Castellanos e Guendouzi) ha fatto chiaramente capire che di fronte ad un’offerta importante il club biancoceleste è pronta a parlarne. Qui l’Inter non è sola, visto che anche il Milan si sta rifacendo sotto dopo aver sondato il terreno anche l’anno scorso. La valutazione è sui 25-30 milioni, non meno anche perché il 50 per cento della vendita spetta al Real Madrid".

(Fonte: TMW)