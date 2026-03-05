L'Inter sta lavorando a due importanti rinnovi di contratto, sono quelli di Yann Bisseck e Carlos Augusto: ecco i dettagli

Alessandro Cosattini Redattore 5 marzo 2026 (modifica il 5 marzo 2026 | 18:38)

L'Inter sta lavorando a due importanti rinnovi di contratto: sono quelli di Yann Bisseck e Carlos Augusto. Ecco le informazioni raccolte da FCIN1908 sulle trattative in corso tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti dei due difensori.

"Inter, discorsi di rinnovo con Carlos Augusto e Bisseck. I due difensori hanno già ricevuto una proposta verbale di rinnovo dai nerazzurri. Per il tedesco, che solo un anno fa è passato da 750 mila euro a 1,5 mln. a stagione, è pronto adeguamento a circa 2,5 milioni a stagione.

Per quanto riguarda il brasiliano (può contare sul decreto crescita), invece, l’Inter ha proposto un rinnovo a 3,2 mln. più bonus. Entrambi devono ancora comunicare al club l’ok a procedere. Possibili novità la prossima settimana", ha svelato Pasquale Guarro.