L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come primo portiere e di affiancare allo spagnolo un giocatore d'esperienza, individuato in Provedel

L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come primo portiere e di affiancare allo spagnolo un giocatore d'esperienza, individuato in Provedel della Lazio.

Come scrive il Tempo, "Provedel tratta con l'Inter. Ieri il suo agente Gianni Rava era nella sede nerazzurra per trovare la quadra su Ingaggio (c'è ancora distanza) e tra l'offerta di 2.5-3 milioni e la richiesta della Lazio di 5: accordo possibile ma da perfezionare".