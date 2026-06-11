FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Provedel, accordo ancora da perfezionare. Le cifre tra offerta Inter e richiesta Lazio

calciomercato

Provedel, accordo ancora da perfezionare. Le cifre tra offerta Inter e richiesta Lazio

Provedel, accordo ancora da perfezionare. Le cifre tra offerta Inter e richiesta Lazio - immagine 1
L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come primo portiere e di affiancare allo spagnolo un giocatore d'esperienza, individuato in Provedel
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha scelto di puntare su Martinez come primo portiere e di affiancare allo spagnolo un giocatore d'esperienza, individuato in Provedel della Lazio.

Provedel, accordo ancora da perfezionare. Le cifre tra offerta Inter e richiesta Lazio- immagine 2
Getty Images

Come scrive il Tempo, "Provedel tratta con l'Inter. Ieri il suo agente Gianni Rava era nella sede nerazzurra per trovare la quadra su Ingaggio (c'è ancora distanza) e tra l'offerta di 2.5-3 milioni e la richiesta della Lazio di 5: accordo possibile ma da perfezionare".

Leggi anche
GdS – Inter, accordo vicino per Provedel: ruolo di vice non un problema perché…
Da Udine: “Solet-Inter, forbice allargatasi all’improvviso ma è ben avviata. E per...

© RIPRODUZIONE RISERVATA