Sky – Provedel, accordo verbale Inter-Lazio: le cifre e i dettagli del contratto

L'agente del portiere ha visto nuovamente l'Inter, come vi abbiamo raccontato e l'operazione per portarlo a Milano sta per chiudersi

Skysport sottolinea che i nerazzurri si sono avvicinati al portiere e ora sono prossimi alla chiusura dell'accordo anche con la Lazio: si può trovare sulla base di 3 milioni di euro. L'estremo difensore ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. Con il club di via della Liberazione Provedel firmerà un contratto triennale e i club hanno già trovato gli accordi verbali. L'Inter conta di ricevere i documenti firmati dalla Lazio nei prossimi 2 giorni.

Le parole dell'agente

Dopo l'incontro con i dirigenti dell'Inter, l'agente ha detto: «Siamo molto vicini alla conclusione dell'operazione. Abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene. Cosa significa per lui approdare all'Inter? È tifoso nerazzurro da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio, verrà qui per giocarsi le sue carte. È arrivato il momento giusto, ho buone sensaazioni. Non credo abbia sentito Chivu. C'erano da definire delle cose con l'Inter e manca poco, sono fiducioso».