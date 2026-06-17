Il futuro di Ivan Provedel è all'Inter.
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Sky – Provedel, accordo verbale Inter-Lazio: le cifre e i dettagli del contratto
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Oggi l'incontro nella sede dell'Inter dell'agente del giocatore con i dirigenti nerazzurri. Si lavora per limare i dettagli ma anche lo stesso procuratore del portiere si è detto ottimista sulla chiusura dell'operazione.
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È il portiere della Lazio l'uomo individuato per sostituire Sommer nella rosa nerazzurra con Josep Martinez candidato ad essere il primo portiere e l'estremo difensore biancoceleste in suo appoggio.
Skysport sottolinea che i nerazzurri si sono avvicinati al portiere e ora sono prossimi alla chiusura dell'accordo anche con la Lazio: si può trovare sulla base di 3 milioni di euro. L'estremo difensore ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. Con il club di via della Liberazione Provedel firmerà un contratto triennale e i club hanno già trovato gli accordi verbali. L'Inter conta di ricevere i documenti firmati dalla Lazio nei prossimi 2 giorni.
Le parole dell'agente—
Dopo l'incontro con i dirigenti dell'Inter, l'agente ha detto: «Siamo molto vicini alla conclusione dell'operazione. Abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene. Cosa significa per lui approdare all'Inter? È tifoso nerazzurro da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio, verrà qui per giocarsi le sue carte. È arrivato il momento giusto, ho buone sensaazioni. Non credo abbia sentito Chivu. C'erano da definire delle cose con l'Inter e manca poco, sono fiducioso».
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