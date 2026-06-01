Il portiere della Lazio è finito sulla lista della dirigenza nerazzurra, che sta cercando un sostituto di Sommer

Tra i possibili sostituti di Yann Sommer è spuntato il nome di Ivan Provedel : il portiere della Lazio potrebbe decidere di cambiare aria, e l'Inter lo sta valutando seriamente per affiancarlo a Josep Martinez, titolare designato per la prossima stagione.

Un profilo che soddisferebbe più di un'esigenza nerazzurra, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Un'altra idea porta a Ivan Provedel, 32 anni, alla Lazio dal 2022. Ha sempre fatto il titolare. Quest'anno, nel finale, ha lasciato il posto al ventenne Motta a causa di un infortunio. Il prezzo si aggira intorno ai 3-4 milioni. Sarebbe utile soprattutto in un'altra chiave: Ivan è nato a Pordenone, Kepa a Ondarroa, nei Paesi Baschi, di fronte al mare. Questione di liste".