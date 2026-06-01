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fcinter1908 calciomercato mercato inter Severgnini: “Questi 3 giocatori li vorrei vedere all’Inter. L’Arsenal ha fatto…”

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Severgnini: “Questi 3 giocatori li vorrei vedere all’Inter. L’Arsenal ha fatto…”

Severgnini: “Questi 3 giocatori li vorrei vedere all’Inter. L’Arsenal ha fatto…” - immagine 1
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Beppe Severgnini ha parlato del mercato dell'Inter e non solo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Beppe Severgnini è tornato sulla finale di Champions League persa malamente dall'Inter contro il Paris Saint-Germain. Inoltre il giornalista di fede nerazzurra ha parlato dei giocatori che vorrebbe vedere con la maglia dell'Inter.

Severgnini: “Questi 3 giocatori li vorrei vedere all’Inter. L’Arsenal ha fatto…”- immagine 3
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"In finale di Champions l'Arsenal ha fatto la partita che l'Inter avrebbe voluto fare lo scorso anno contro il PSG. Ha dei giocatori che mi fanno divertire come un bambino, su tutti Doue: oltre a lui, all'Inter vorrei anche Palestra e NicoPaz".

(Tutti Convocati)

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