Uno dei nodi da sciogliere del mercato dell'Inter riguarda la scelta del portiere che prenderà il posto di Sommer, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno. Il prescelto, fino a poche settimane fa, sembrava essere Vicario , in uscita dal Tottenham e desideroso di tornare a giocare in Italia. Lo scenario, tuttavia, è cambiato, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Il portierone del Tottenham di De Zerbi, reduce dalla salvezza appena conquistata, è stato a lungo il prescelto di Marotta e Ausilio per prendere il posto di Sommer. I piani alti nerazzurri l'hanno trattato, cercato, corteggiato, stringendo persino "accordi" virtuali sul suo futuro ad Appiano, ma alla fine hanno detto "no grazie, stiamo bene così". Con Martinez titolare".

"Ora la domanda è una: chi sarà il suo vice? Sul tavolo ci sono varie idee. Una di queste porta a un altro spagnolo, Kepa Arrizabalaga, 31 anni, riserva dell'Arsenal campione d'Inghilterra (ma quest'anno ha giocato solo 12 partite). È legato ai Gunners per altre due stagioni. Nel 2018 il Chelsea chiamò l'Athletic Bilbao, versò 80 milioni e lo rese il portiere più pagato della storia del calcio. "Cercheremo il giusto mix tra giovani italiani e stranieri esperti", aveva confidato Marotta. Kepa rientra in questa categoria: ha vinto due Champions League da riserva con Chelsea e Real, l'Europa League da titolare con i Blues e la Nations League con la Spagna, con cui ha giocato 13 partite. Il profilo è di quelli giusti".