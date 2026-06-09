Come noto, l'Inter ha scelto Ivan Provedel come rinforzo per la porta in vista della prossima stagione: il punto sulla trattativa

Marco Macca Redattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 19:02)

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Come noto, l'Inter ha scelto Ivan Provedel come rinforzo per la porta in vista della prossima stagione. L'attuale portiere della Lazio, infatti, rappresenta il profilo d'esperienza che i nerazzurri stanno cercando per affiancare Josep Martinez. Non sarà facile, però, strappare Provedel al club di Lotito, come scrive la Gazzetta dello Sport:

"La dirigenza nerazzurra dovrà trattare con Claudio Lotito sul prezzo del cartellino del portiere. La Lazio pretende circa 5 milioni di euro per lasciar partire quello che fino a pochi mesi fa era a tutti gli effetti il titolare della squadra, mentre l'Inter non intende spingersi oltre i 2-3 milioni. Una forbice sottile se calcolata in base all'esborso, ma non così tanto se parametrata alla cifra totale. Poi, però, andrà considerata anche la volontà del giocatore. Che considera concluso il suo percorso nella Capitale e sarebbe entusiasta di unirsi al gruppo di Chivu, anche in veste di 12°. Anche perché, molto probabilmente, resterebbe vice anche alla Lazio a causa delle scelte di Rino Gattuso, nuovo tecnico biancoceleste".

"Il destino di Provedel è legato con un doppio nodo al nome di Mandas (...). E' molto probabile che Mandas faccia ritorno a Roma. Con una differenza, però. Ovvero la promozione a titolare tra i pali biancocelesti, su precisa indicazione di Gattuso. Uno scenario che spalancherebbe le porte dell'addio a Provedel, che per fare il vice alla Lazio o all'Inter sceglierebbe senza dubbio i nerazzurri".

(Fonte: gazzetta.it)