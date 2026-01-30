Ivan Perisic riuscirà a coronare il suo desiderio di tornare a vestire la maglia dell'Inter? Il rebus non è di facile risoluzione. Anche perché è il PSV a continuare a far muro, nonostante la chiara volontà del giocatore.
Le parole dell'allenatore del club olandese a proposito delle voci che continuano a circolare sul possibile ritorno all'Inter dell'esterno
Sul tema è intervenuto anche l'allenatore degli olandesi Peter Bosz. Queste le sue parole raccolte da ESPN: "Non è una mia decisione. Quindi, ovviamente, vengo tenuto informato e mi dicono come stanno andando le cose. Ma non è una mia decisione. Posso dire quello che voglio, ma la mia volontà non è legge. Quindi è inutile. Presumo che tutti rimarranno. Perché è quello che voglio. Di solito nel calcio non si hanno garanzie."
