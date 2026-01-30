Moussa Diaby continua a essere nel mirino dell'Inter. L'esterno dell'Al Ittihad ha già dato il suo ok per trasferirsi alla corte di Cristian Chivu, ma l'ostacolo rimane la proprietà araba. "Ci sarà un nuovo incontro a Riad tra gli agenti del giocatore con il Pif per spingere e ottenere il via libera pro Inter", l'aggiornamento proposto da Gianluca Di Marzio attraverso ai suoi canali social sulla trattativa.
I nerazzurri dunque non si danno per vinti. Serve l'ok alla formula proposta da Piero Ausilio, ossia il prestito con diritto di riscatto. Al momento è questo il tassello mancante. Chissà che il prossimo contatto tra le parti non sia utile per sbloccarla definitivamente.
