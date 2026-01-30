RMC – Inter priorità assoluta per Diaby: presto nuova offerta, PIF ha già rifiutato…

Nonostante il nome di Brooke Norton-Cuffy uscito ieri sera e quello di Ivan Perisic, l'Inter non ha mollato la pista Moussa Diaby

Marco Astori Redattore 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 15:13)

Nonostante il nome di Brooke Norton-Cuffy uscito ieri sera e quello di Ivan Perisic che resta in cima alle preferenze, l'Inter non ha mollato la pista Moussa Diaby per la fascia: anzi, sono in arrivo importanti sviluppi.

Come riferisce RMC Sport, l’Inter sta per presentare una nuova offerta per l'esterno francese, che spinge per trasferirsi in Italia. L'Al-Ittihad ha rifiutato un pacchetto da 35 milioni di euro in prestito con diritto di riscatto non obbligatorio perché i sauditi vogliono un trasferimento a titolo definitivo, il che rende l’operazione complessa.

L’internazionale francese ha già trovato un accordo con i nerazzurri sulla base di un contratto di 4 anni e mezzo: si continua a trattare. Richiesto da diversi club europei, lui ha fatto dell'Inter la sua priorità assoluta. I nerazzurri presenteranno una nuova offerta, ma resta da vedere cosa farà la dirigenza dell'Al-Ittihad, che ha sempre sostenuto di non voler bloccare la sua partenza.