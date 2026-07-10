FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter QS sicuro: “Inter in entrata farà un investimento corposo sul mercato per prendere…”

calciomercato

QS sicuro: “Inter in entrata farà un investimento corposo sul mercato per prendere…”

QS sicuro: “Inter in entrata farà un investimento corposo sul mercato per prendere…” - immagine 1
Il mercato dell'Inter in queste ore sta subendo una forte impennata: ecco dove sarà fatto l'investimento corposo in entrata
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Il mercato dell'Inter in queste ore sta subendo una forte impennata: dopo settimane di stallo, il club nerazzurro ha infatti chiuso ieri l'operazione Khalaili e ora si concentrerà sui nuovi obiettivi.

QS sicuro: “Inter in entrata farà un investimento corposo sul mercato per prendere…”- immagine 2

Tutto quindi sul difensore centrale, vera e propria priorità dopo gli addi a zero di Acerbi e De Vrij. Ecco le novità dal Quotidiano Sportivo.

Inter

"Sistemata la questione relativa all'esterno destro, dirigenza e tecnico si concentreranno sui due difensori mancanti. Per la retroguardia verrà chiuso un affare low cost, forse verso fine sessione estiva, mentre un altro elemento verrà inserito a seguito di un investimento corposo".

Leggi anche
Inter, arriva la sorpresa in difesa? Ausilio sta tenendo d’occhio…
Inter, Khalaili in viaggio verso Milano! La foto in aereo dell’israeliano

© RIPRODUZIONE RISERVATA