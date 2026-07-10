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fcinter1908 calciomercato mercato inter QS sicuro: “Inter in entrata farà un investimento corposo sul mercato per prendere…”
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QS sicuro: “Inter in entrata farà un investimento corposo sul mercato per prendere…”
Il mercato dell'Inter in queste ore sta subendo una forte impennata: ecco dove sarà fatto l'investimento corposo in entrata
Il mercato dell'Inter in queste ore sta subendo una forte impennata: dopo settimane di stallo, il club nerazzurro ha infatti chiuso ieri l'operazione Khalaili e ora si concentrerà sui nuovi obiettivi.
Tutto quindi sul difensore centrale, vera e propria priorità dopo gli addi a zero di Acerbi e De Vrij. Ecco le novità dal Quotidiano Sportivo.
"Sistemata la questione relativa all'esterno destro, dirigenza e tecnico si concentreranno sui due difensori mancanti. Per la retroguardia verrà chiuso un affare low cost, forse verso fine sessione estiva, mentre un altro elemento verrà inserito a seguito di un investimento corposo".
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