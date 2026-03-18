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Sky – Inter, ecco i 4 nomi in lizza per il nuovo portiere. Ma uno è prima scelta Juve

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Quattro nomi per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione: ecco le ultimissime da Sky e occhio alla concorrenza della Juve
Alessandro Cosattini Redattore 

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Quattro nomi per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione. Il contratto di Yann Sommer è in scadenza al 30 giugno 2026 e Sky Sport indica questi profili in particolare.

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Ecco quanto evidenziato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio: “Sì, ci aspettiamo che Vicario torni in Italia, sembra che il progetto Tottenham vacilli. Ci sarà tanto movimento sulle porte italiane, Vicario non può non entrare in questo giro di valutazioni. Poi non è detto che sarà il prescelto, per esempio per l’Inter, ma non può non entrare nelle valutazioni. Ci sono lui, Carnesecchi, Alisson, il Dibu Martinez, i nomi sono questi (per la porta nerazzurra, ndr).

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Getty Images

Ma Alisson è una delle primissime scelte della Juve in questo momento. Il Liverpool vorrebbe portarlo fino al 2027, ma se non dovessero andare in Champions e arrivassero offerte serie, Alisson potrebbe valutare un trasferimento in estate. La Juve sarebbe pronta”.

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