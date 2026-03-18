Quattro nomi per la porta dell'Inter in vista della prossima stagione. Il contratto di Yann Sommer è in scadenza al 30 giugno 2026 e Sky Sport indica questi profili in particolare.
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Sky – Inter, ecco i 4 nomi in lizza per il nuovo portiere. Ma uno è prima scelta Juve
Ecco quanto evidenziato dal noto giornalista Gianluca Di Marzio: “Sì, ci aspettiamo che Vicario torni in Italia, sembra che il progetto Tottenham vacilli. Ci sarà tanto movimento sulle porte italiane, Vicario non può non entrare in questo giro di valutazioni. Poi non è detto che sarà il prescelto, per esempio per l’Inter, ma non può non entrare nelle valutazioni. Ci sono lui, Carnesecchi, Alisson, il Dibu Martinez, i nomi sono questi (per la porta nerazzurra, ndr).
Ma Alisson è una delle primissime scelte della Juve in questo momento. Il Liverpool vorrebbe portarlo fino al 2027, ma se non dovessero andare in Champions e arrivassero offerte serie, Alisson potrebbe valutare un trasferimento in estate. La Juve sarebbe pronta”.
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