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Può arrivare una quinta punta all'Inter. È uno scenario nuovo, a sorpresa, raccontato in queste ore dalla redazione di Sky Sport.

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"Qualora dovesse uscire Luis Henrique, non è detto che debba andare su un esterno l’Inter. C’è sul mercato un attaccante che può offrire a Chivu caratteristiche diverse? La riflessione è questa. Un giocatore simile a Thuram per caratteristiche, che possa esserci quando manca o deve rifiatare appunto Marcus. La novità nella strategia nerazzurra può essere questa. Non è detto che si vada su un esterno puro se esce Luis Henrique, potrebbe arrivare una quinta punta ecco. Queste sono le caratteristiche", le parole del giornalista a Sky.