L'emozione nella voce, una luce speciale e piena di stupore negli occhi nell'osservare la Trophy Room dell'Inter HQ. Djed Spence ha vissuto la sua prima giornata da giocatore dell'Inter, una giornata piena di momenti indimenticabili, che lo accompagneranno nel resto della sua carriera.

L'esterno inglese, appena arrivato in nerazzurro, si è presentato raccontando tutte le sue emozioni ai microfoni di Inter TV:

Benvenuto all'Inter: cosa significa per te arrivare in questo Club a questo punto della tua carriera?

"Questo è un grande Club e un grande passo per me e la mia famiglia: sono orgoglioso di essere qui, come se fossi sulla Luna. Sono pronto per iniziare".

Cosa ti ha attratto di più dell'Inter? Il Club, la sua storia, la città, giocare in Serie A?

"Sicuramente la storia del Club, basta guardare qui dietro quanti trofei ci sono… Questo è davvero un grandissimo Club".

Hai giocato in Inghilterra, Francia e Italia: quanto ti hanno formato come giocatore queste esperienze?

"Penso che mi abbia formato molto, impari tanto quando sei all'estero. All'estero sono diventato uomo: sono grato per queste esperienze".

Hai già conosciuto la Serie A nella tua prima esperienza in Italia. Cosa ti ha insegnato quel periodo che ora può tornare utile all'Inter? Cosa ha significato giocare a San Siro da avversario?

"Mi ricordo che è stato un bel momento, tantissime leggende hanno giocato lì. Mi ricordo che è stato bello e adesso sono contento di tornare da giocatore dell'Inter".

Hai giocato la Coppa del Mondo con l'Inghilterra, tutti noi ci ricordiamo il tuo salvataggio su Giuliano Simeone contro l'Argentina. Ci possiamo aspettare qualcosa di simile anche all'Inter?

"Sicuramente sì, sono un giocatore a cui piace rischiare e mi vedrete così anche all'Inter".

Sei conosciuto per la tua velocità e la tua capacità di attaccare da destra, ma non solo. Secondo te qual è la tua caratteristica migliore? Sotto quale aspetto invece vorresti migliorare?

"La mia abilità difensiva è la mia caratteristica migliore, così come la mia capacità nel condurre la palla. Vorrei aggiungere più gol e assist: se ci riuscissi diventerei un ottimo giocatore".

Hai già parlato con qualcuno dei tuoi nuovi compagni? Conosci già Stones e Josep Martinez, ma c'è qualcuno in particolare con cui non vedi l'ora di condividere lo spogliatoio?

"Non ho ancora parlato con nessuno di loro, ma è vero che sono stato con Martinez al Genoa due anni fa e con Stones al Mondiale, che nei giorni scorsi mi ha mandato dei messaggi: non vedo l'ora di vederli e cominciare".

Hai un messaggio per i tifosi dell'Inter? Cosa vorresti dire loro?

"Forza Inter!"

(Fonte: inter.it)