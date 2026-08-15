Djed Spence è un nuovo giocatore dell'Inter, adesso è ufficiale. L’esterno inglese classe 2000 arriva in nerazzurro dal Tottenham Hotspur a titolo definitivo: Spence ha sottoscritto un contratto con il Club fino al 30 giugno 2031, fa sapere l'Inter.

Ecco il comunicato ufficiale del club: "Peckham è un quartiere che si trova poco al di sotto della sponda meridionale del Tamigi: un collante tra il centro e il sud di Londra, diventato nel ventunesimo secolo un luogo dinamico, multiculturale, ricco di movimento e di novità. Un quartiere in cui trovano linfa artisti e musicisti, reso vibrante dall'incontro di diverse comunità e culture tra Rye Lane e Peckham High Street. Tra le strade trafficate, i mercati, i parchi e i campi di calcio, lo sport è da sempre una parte naturale della vita quotidiana dei giovani, ed è proprio qui che, con la maglia del Peckham Town, il club dilettantistico di riferimento del quartiere, Diop Tehuti Djed-Hotep Spence muove i suoi primissimi passi nel mondo del calcio.

Spence nasce a Londra il 9 agosto 2000 da genitori giamaicani: già da bambino era consapevole che il calcio sarebbe stato lo sport della sua vita. Ci giocava in ogni momento, che fosse a scuola o al parco, quando con gli amici trovava dei pali di fortuna da mettere vicino alle recinzioni per creare una porta improvvisata. È sua madre ad accompagnarlo per la prima volta al centro sportivo del Peckham Town, quando Djed aveva sei anni. Il club lo tessera e Spence vive la sua prima esperienza sportiva, alla quale associa uno dei suoi ricordi più belli, un gol in rovesciata realizzato con la sua prima maglia. Dopo cinque anni, però, arriva una svolta importante: lui stesso racconta di una partita in trasferta nel sud di Londra, nel quartiere di Croydon, contro un team chiamato Junior Elite. In un'atmosfera fredda e nevosa la squadra di casa vince con oltre dieci gol di scarto e dopo la partita è ancora sua madre a dargli un suggerimento: "Dovresti giocare con loro".

A Croydon, Spence si mette in mostra come ala offensiva: ama Ronaldo e Ronaldinho, di cui ha due figurine incollate sul frigorifero, ma il suo idolo è Cristiano Ronaldo. Si ispira allo stile di gioco del portoghese, dribbla e crea giocate sulla fascia, ma un giorno il suo allenatore alla Junior Elite gli chiede di giocare una partita da terzino. Visto l'ottimo rendimento nella nuova posizione, il tecnico decide di arretrarne il raggio d'azione, così Spence prosegue la sua formazione a tutta fascia che lo porta ad entrare nell'Academy del Fulham dal 2016 al 2018. I due anni nelle giovanili dei Cottagers accendono su Djed diversi riflettori. Il Middlesbrough investe su di lui: dopo una stagione di ambientamento, il 7 dicembre 2019 arriva l'esordio in Championship contro il Charlton Athletic e venti giorni più tardi, nel Boxing Day, segna il suo primo gol nell'1-0 sull'Huddersfield Town.

La sua avventura con il Middlesbrough non decolla mai del tutto, ma Djed è paziente e convinto che il suo momento arriverà: l'occasione si presenta nel 2021, con il passaggio in prestito al Nottingham Forest. Con i Reds, Spence spalanca le ali e vive una stagione brillante, centrando la promozione in Premier League e mettendosi in luce in FA Cup con prestazioni impressionanti contro Arsenal e Leicester. Un'annata che lo proietta prepotentemente nel calcio dei grandi, così il Tottenham decide di riportarlo a Londra nell'estate 2022.

Il suo impatto con gli Spurs però non è immediato: ancora una volta Djed fa affidamento alla sua pazienza e alla sua etica del lavoro, rimettendosi in gioco in contesti e realtà diverse. Il Tottenham sceglie di mandarlo in prestito e Spence vive esperienze nuove, uscendo per la prima volta dai confini inglesi: prima in Francia con il Rennes, poi di nuovo in patria con il Leeds, infine arriva in Serie A con la maglia del Genoa. Sei mesi in rossoblù, da gennaio a giugno 2024, collezionando 16 presenze in Serie A e dando un assaggio delle sue qualità e duttilità, venendo spesso impiegato sulla fascia sinistra. Durante l'avventura con il Genoa incrocia l'Inter per la prima volta nella sua vita: il 4 marzo 2024 a San Siro, con il match che viene vinto per 2-1 dai nerazzurri, lanciati verso la Seconda Stella e con Spence che entra in campo al minuto 63'.

Le buone prestazioni offerte in Italia convincono il Tottenham a puntare su di lui nella stagione 2024/25: è il momento in cui la sua pazienza e il suo lavoro vengono riconosciuti, il momento che cambia la storia della sua carriera. Il 19 agosto 2024 fa il suo secondo esordio con gli Spurs in Premier League e gradualmente si ritaglia un ruolo di primo piano, vivendo una stagione in continuo crescendo ed entrando in campo anche nella finale di Europa League, vinta 1-0 dal Tottenham contro il Manchester United.

Dal profilo Instagram di Spence

Un'annata che lo ha portato anche a debuttare con la maglia dell'Inghilterra, con cui ha esordito il 9 settembre 2025 e con cui ha disputato da protagonista il Mondiale 2026. Giocare la Coppa del Mondo era uno dei suoi sogni d'infanzia, quando guardava la Nazionale a scuola con i suoi compagni, ma ha rischiato di vederlo sfumare a causa di un brutto infortunio alla mascella. Spence ha fatto di tutto per esserci, giocando le prime partite con una speciale costruzione ortopedica di supporto, rivelandosi un uomo chiave del percorso inglese che si è concluso al terzo posto.

Esterno dal fisico prorompente, tecnico e abile nell'uno contro uno, dotato di un'impressionante progressione in velocità, Spence gioca in modo propositivo e dinamico. Sa farsi trovare pronto in fase offensiva puntando gli avversari con decisione ed è capace di incredibili rimonte e chiusure difensive, come ha dimostrato al Mondiale contro l'Argentina con il prodigioso recupero su Giuliano Simeone. Calma e tranquillità sono componenti distintivi del suo carattere: tratti che ha ereditato dalla sua famiglia e che ha dimostrato di possedere anche in campo: sa attendere il momento giusto per puntare l'avversario, sa calcolare l'attimo migliore per intercettarlo quando viene attaccato. È un equilibrio fatto di potenza e controllo, di istinto e lucidità, che rende Djed Spence un esterno capace di lasciare il segno in entrambe le fasi. Ora, dopo un percorso iniziato sui campi di Peckham e arrivato fino ai grandi palcoscenici internazionali, la sua storia prosegue in nerazzurro. Djed Spence è un nuovo giocatore dell'Inter", si legge.

(Fonte: inter.it)