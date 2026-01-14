L'Inter è sempre attenta alle possibili occasioni in questo mercato invernale. Sfumato Cancelo, finito al Barcellona, l'Inter è vigile in attesa di occasioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, proposti diversi esterni ad Ausilio: due nomi. Ecco il profilo ricercato dall’Inter
calciomercato
Mercato, proposti diversi esterni ad Ausilio: due nomi. Ecco il profilo ricercato dall’Inter
L'Inter è sempre attenta alle possibili occasioni in questo mercato invernale. Sfumato Cancelo, finito al Barcellona, l'Inter è vigile
"La sensazione è che l’Inter stia aspettando di capire se Davide Frattesi andrà via. Ieri a Milano sono arrivati i dirigenti del Galatasaray, che però non hanno ancora bussato alla porta a vetri di Viale della Liberazione.
Ad Ausilio sono stati offerti dagli intermediari diversi esterni, tra i quali i quotati Molina (Atletico) e Meunier (Lilla), ma non sono stati presi in considerazione: si cerca un giocatore che possa alzare il livello del reparto", spiega La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA