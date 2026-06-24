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Real, Perez vuole Nico Paz subito: incontro decisivo a Madrid, il Como trema

Nico Paz
Le due società si incontreranno domani nella capitale spagnola per provare a trovare l'intesa: l'argentino può lasciare la Serie A
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

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La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Nico Paz. In particolare, nella giornata di domani, giovedì 25 giugno, è in programma a Madrid un incontro tra la dirigenza del Como e quella del Real Madrid.

Nico paz Inter
Getty Images

Se da una parte il club lariano sperava di trattenere il talento argentino per un’altra stagione, con il diritto di recompra in favore degli spagnoli valido anche la prossima estate, dall’altra il piano della società madrilena appare chiaro:

“Flo­ren­tino Perez vuole ripren­der­selo subito pagando 10 milioni, per poi darlo via defi­ni­ti­va­mente. Magari al Como, anche se la valu­ta­zione è molto alta vista che si parte da un minimo di 60 milioni”.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, molto dipen­derà dun­que dal fac­cia a fac­cia di domani. Al Como Nico Paz avrebbe la possibilità di giocare la Champions League da titolare e cre­scere ulte­rior­mente.

“Nico non ha mai nasco­sto di tro­varsi molto bene a Como: fosse per lui, un altro anno in Serie A lo farebbe”.

Real, Perez vuole Nico Paz subito: incontro decisivo a Madrid, il Como trema- immagine 3

Ma il Real ha il pallino in mano e ha due opzioni: riscattarlo entro il 30 giu­gno per 10 milioni o farlo la prossima estate pagando 11 milioni.

“Quest’ultima era l’opzione pre­fe­rita dal Como, i cui rap­porti con la diri­genza della Casa Blanca sono sem­pre stati ottimi. Così in que­sta mis­sione di domani spe­rano di tro­vare un accordo che accon­tenti tutti, anche se il Real vor­rebbe chiu­dere l’ope­ra­zione per mone­tiz­zare subito”.

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