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Real, Perez vuole Nico Paz subito: incontro decisivo a Madrid, il Como trema
La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Nico Paz. In particolare, nella giornata di domani, giovedì 25 giugno, è in programma a Madrid un incontro tra la dirigenza del Como e quella del Real Madrid.
Se da una parte il club lariano sperava di trattenere il talento argentino per un’altra stagione, con il diritto di recompra in favore degli spagnoli valido anche la prossima estate, dall’altra il piano della società madrilena appare chiaro:
“Florentino Perez vuole riprenderselo subito pagando 10 milioni, per poi darlo via definitivamente. Magari al Como, anche se la valutazione è molto alta vista che si parte da un minimo di 60 milioni”.
Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, molto dipenderà dunque dal faccia a faccia di domani. Al Como Nico Paz avrebbe la possibilità di giocare la Champions League da titolare e crescere ulteriormente.
“Nico non ha mai nascosto di trovarsi molto bene a Como: fosse per lui, un altro anno in Serie A lo farebbe”.
Ma il Real ha il pallino in mano e ha due opzioni: riscattarlo entro il 30 giugno per 10 milioni o farlo la prossima estate pagando 11 milioni.
“Quest’ultima era l’opzione preferita dal Como, i cui rapporti con la dirigenza della Casa Blanca sono sempre stati ottimi. Così in questa missione di domani sperano di trovare un accordo che accontenti tutti, anche se il Real vorrebbe chiudere l’operazione per monetizzare subito”.
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