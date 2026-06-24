La settimana in corso potrebbe essere quella decisiva per il futuro di Nico Paz. In particolare, nella giornata di domani, giovedì 25 giugno, è in programma a Madrid un incontro tra la dirigenza del Como e quella del Real Madrid.

“Flo­ren­tino Perez vuole ripren­der­selo subito pagando 10 milioni, per poi darlo via defi­ni­ti­va­mente. Magari al Como, anche se la valu­ta­zione è molto alta vista che si parte da un minimo di 60 milioni”.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, molto dipen­derà dun­que dal fac­cia a fac­cia di domani. Al Como Nico Paz avrebbe la possibilità di giocare la Champions League da titolare e cre­scere ulte­rior­mente.

“Nico non ha mai nasco­sto di tro­varsi molto bene a Como: fosse per lui, un altro anno in Serie A lo farebbe”.

Ma il Real ha il pallino in mano e ha due opzioni: riscattarlo entro il 30 giu­gno per 10 milioni o farlo la prossima estate pagando 11 milioni.