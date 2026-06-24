"Nonostante in rosa ci siano momentaneamente per quel ruolo Luis Henrique e Diouf, ossia potenzialmente due calciatori che qualora arrivassero offerte ritenute congrue saluterebbe i nerazzurri, i vertici del club di Viale della Liberazione non vogliono sbagliare un colpo potenzialmente determinante per i Campioni d’Italia dopo aver perso Dumfries che andrà al Real Madrid. Ecco dunque che potrebbe tornare d’attualità il profilo di Dan Ndoye , cercato nella scorsa stagione e reduce da un’annata deludente al Nottingham Forrest. Il costo del cartellino del calciatore resta alto, 35-40 milioni , non va a questo punto escluso a priori un potenziale scambio con Frattesi (anche se la valutazione del centrocampista italiano resta di 30 milioni), ma all’Inter sono comunque consapevoli che lo svizzero possa risultare inizialmente un adattato nel ruolo di laterale del 3-5-2. E a proposito di eventuali scambi con Frattesi protagonista, potrebbe pure tornare d’attualità quello con la Juventus per Cambiaso. Se quella con lo juventino era un’ipotesi fredda sino a ieri, il fallimento del piano A dei Campioni d’Italia, rimescolerà per forza le carte . Ecco perché potrebbe anche tornare ad aprirsi il file relativo a Dodò", scrive Tuttosport.

"Nei pensieri dell’Inter, dopo la fisicità devastante di Dumfries, non si vorrebbe totalmente cambiare gioco, ma il brasiliano, sul taccuino anche del Napoli, comunque conosce la Serie A e sicuramente sarebbe pronto a macinare chilometri sulla fascia. Un discorso simile porterebbe a Wesley, ma la Roma non vuole cedere il sudamericano, tanto che il Chelsea ha virato proprio su Palestra. In linea generale e per vagliare ogni opzione possibile, verranno chiaramente anche valutati profili di calciatori stranieri che hanno fatto bene nel proprio campionato, con la speranza di individuare qualcuno che possa ricalcare eventualmente proprio l’affare Dumfries, quando l’olandese venne acquistato dal Psv (il che resta comunque complicato per rapporto qualità/prezzo). In Italia, per caratteristiche, gioco e costo iniziale del cartellino, c’è anche quel Norton-Cuffy del Genoa che a gennaio era stato bloccato nel caso in cui l'olandese fosse andato al Liverpool", aggiunge il quotidiano.