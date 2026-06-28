"Innanzitutto un retroscena: c’era anche il nome di Anan Khalaili nella lista di rinforzi studiata da Allegri e Tare per il Milan in caso di qualificazione Champions. D’altronde l’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise è tra i talenti a prezzi ancora accessibili più interessanti che offre il panorama del calcio europeo. Non a caso su di lui si è mosso per tempo il Napoli che però - una volta trovato l’accordo con l’interessato (5 anni di contratto a 1.5 milioni a stagione) - ha fatto un’offerta al ribasso all’Union Saint-Gilloise (tra i 14 e i 15 milioni) a fronte dei 25 chiesti dalla controparte (il 15% della rivendita andrà al Maccabi Haifa e quindi i belgi mantengono alta la valutazione)".

"Manna, braccio operativo del presidente De Laurentiis sul mercato, quando ha presentato l’offerta non poteva certo sapere che si sarebbe inserita pure l’Inter nella corsa, considerato che Marotta, Ausilio e Baccin erano convinti di portare a casa Marco Palestra. Tutti sanno com’è finita e l’Inter ha immediatamente sterzato sul nazionale israeliano che, come profilo, ricorda in tutto e per tutto l’ex atalantino. Il fatto che l’Inter dal campionato belga abbia già preso Tajon Buchanan con risultati modesti, non viene considerato una controindicazione all’acquisto e il club nerazzurro ha provveduto a prendere le coordinate di un’operazione che presenta costi dimezzati rispetto a Palestra".