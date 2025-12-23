FC Inter 1908
Pedullà: “Vi dico quanto vale Frattesi ora: l’Inter non si mette a parlare per meno di…” - immagine 1
Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi, che può lasciare l'Inter a gennaio
Marco Astori 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi, che può lasciare l'Inter a gennaio: "Qual è la valutazione di oggi? Io penso che l'Inter non si metterebbe a parlare per una cifra inferiore ai 28-30 milioni più qualcuno di bonus, sotto comunque i 35.

Pedullà: “Vi dico quanto vale Frattesi ora: l’Inter non si mette a parlare per meno di…”- immagine 2
Getty Images

E' normale che se non giochi ti svaluti. Ma non è scontato che qualcuno si presenti con quella cifra. Oppure devi trovare qualche scambio che io al momento fatico ad individuare: però dopo aver escluso Thuram è possibile che queste cose vengano risolte diversamente".

