Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi, che può lasciare l'Inter a gennaio

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Davide Frattesi , che può lasciare l'Inter a gennaio: "Qual è la valutazione di oggi? Io penso che l'Inter non si metterebbe a parlare per una cifra inferiore ai 28-30 milioni più qualcuno di bonus, sotto comunque i 35.

E' normale che se non giochi ti svaluti. Ma non è scontato che qualcuno si presenti con quella cifra. Oppure devi trovare qualche scambio che io al momento fatico ad individuare: però dopo aver escluso Thuram è possibile che queste cose vengano risolte diversamente".