Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato così di Dortmund-Inter e del mercato dei nerazzurri:
Pedullà: “Inter-Perisic, ecco cosa può risultare decisivo. Diaby? Marotta dice…”
Pedullà parla così del mercato dell'Inter che può entrare nel vivo proprio a pochi giorni dalla chiusura
"L'Inter ha vinto 2-0 una partita difficile all'inizio ma ben gestita dopo, una perla del solito Dimarco che dimostra di essere uno dei migliori esterni sinistri d'Europa. Il raddoppio di Diouf e ora l'Inter si concentrerà sui playoff e sul mercato perché Marotta è stato chiaro su Diaby, ritiene che ci siano possibilità ridotte ma l'Inter il tentativo l'ha fatto e ora aspetta il club arabo.
Il giocatore guadagna tantissimo, è stato pagato 60 mln dall'Al-Ittihad. Per Perisic invece l'Inter può ragionare in modo diverso dopo che il PSV è stato eliminato, a maggior ragione ora la volontà di Perisic potrebbe fare la differenza"
