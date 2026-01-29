"L'Inter ha vinto 2-0 una partita difficile all'inizio ma ben gestita dopo, una perla del solito Dimarco che dimostra di essere uno dei migliori esterni sinistri d'Europa. Il raddoppio di Diouf e ora l'Inter si concentrerà sui playoff e sul mercato perché Marotta è stato chiaro su Diaby, ritiene che ci siano possibilità ridotte ma l'Inter il tentativo l'ha fatto e ora aspetta il club arabo.