Il quotidiano La Repubblica parla di calciomercato in un articolo nel quale spiega che se Napoli e Inter sono favorite per il titolo, le altre squadre sono pronte a colmare le distanze nel mercato di gennaio. Per questo la Roma ha messo gli occhi su Zirkzee o Raspadori. Il Milan invece sta pensando di cedere Nkunku al Fenerbahce o alla Juve in uno scambio con Gatti.
calciomercato
Repubblica – Esterno destro, si profila duello Inter-Juve per questi profili
Movimenti di mercato per i bianconeri con Spalletti che, secondo lo stesso quotidiano, sta chiedendo alla società un esterno destro.
"La priorità di Spalletti è una figura in grado di alternarsi con Cambiaso e McKennie su quella fascia. Si profila un duello con l'Inter — che un quinto di destra lo cerca dall'infortunio di Dumfries — per profili giovani e forti come Palestra del Cagliari (20 anni), Norton-Cuffy del Genoa (21) e Belghali del Verona (23). Poi c'è il progetto della Juve legato a Tonali, stimatissimo da Spalletti: se non sarà possibile strapparlo ora al Newcastle, assalto rinviato all'estate", si legge a proposito dell'incrocio tra il mercato nerazzurro e quello bianconero.
(Fonte: repubblica.it)
