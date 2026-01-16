FC Inter 1908
Inter, Hojlund è stato più di un’idea: Chivu ha stoppato tutto. Ed Esposito pensava di…

L'attaccante danese, oggi in forza al Napoli, durante l'estate è stato valutato seriamente dai vertici nerazzurri
Fabio Alampi Redattore 

Rasmus Hojlund sta facendo le fortune del Napoli in questa stagione. Eppure, c'è stato un momento durante la scorsa estate in cui avrebbe potuto indossare la maglia dell'Inter. A bloccare tutto, dando così via libera all'ascesa di Pio Esposito, è stato Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri.

Li rivela La Gazzetta dello Sport: "C'è stato un tempo recente, infatti, in cui il centravanti del Napoli Rasmus Hojlund poteva davvero vestirsi di nerazzurro, se solo Chivu non avesse alzato la paletta: altolà. Una volta verificato da vicino il talento di Pio al Mondiale americano, Cristian aveva preferito decisamente la strada di casa: meglio la scommessa identitaria che quella esotica, il talento delle giovanili rispetto al vichingo (comunque ottimo) della Premier.

L'allenatore aveva comunicato la decisione presa di concerto con il club allo stesso ragazzo, allenato dopo una pausa di tre anni: legittimamente, Pio immaginava di fare un anno in prestito in un club di alta Serie A, ma di fronte alla prospettiva di giocare subito (e tanto) a San Siro ha colto al volo l'occasione".

