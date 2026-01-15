FC Inter 1908
Sky – Mlacic, Inter conta di chiudere entro il weekend! Frattesi? Club registra i rumors ma…

Continuano le voci sul futuro di Davide Frattesi, con Galatasaray, Nottingham Forest e Juventus che rimangono club interessati in caso di partenza del centrocampista a gennaio dall'Inter.

Come riferisce Luca Marchetti a Sky Sport 24, "finora offerte concrete in casa Inter non sono arrivati: il club registra i rumors delle squadre sul centrocampista ma non è stata ancora intavolata alcuna trattativa.

La società per parlarne vuole un trasferimento definitivo per una cifra intorno ai 35 milioni. Per Branimir Mlacic, invece, l'Inter conta di chiudere per il weekend per poi lasciarlo all'Hajduk fino a fine stagione e aggregarlo l'anno prossimo".

