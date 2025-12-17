Non è un mistero che, a gennaio, Davide Frattesi possa cambiare squadra. L'ex Sassuolo e Monza, infatti, non sta trovando lo spazio che avrebbe sperato dopo l'avvicendamento in panchina all'Inter.
Secondo Sport Mediaset, Frattesi resta un obiettivo concreto per gennaio per la Juventus: l'Inter ha già fissato il prezzo
Come con Inzaghi, anche con Chivu Frattesi ha un ruolo non di primo piano, complice pure un infortunio ad inizio stagione che ha complicato le cose.
Come sottolineato da Orazio Accomando di Sport Mediaset, l'interesse della Juventus per Frattesi è concreto ma non ci sono possibilità per uno scambio con Thuram. Per la Juventus, infatti, il centrocampista francese è incedibile.
L'Inter, però, ha già stabilito il prezzo per Davide Frattesi: la richiesta dei nerazzurri è infatti superiore a 30 mln di euro.
