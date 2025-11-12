Resta da monitorare in casa Inter la situazione di Davide Frattesi: il centrocampista non riesce ad imporsi nemmeno con Cristian Chivu dopo i due anni altalenanti con Simone Inzaghi e la sua permanenza in nerazzurro non è così scontata.
Il centrocampista non riesce ad imporsi nemmeno con Cristian Chivu dopo i due anni altalenanti con Simone Inzaghi e la sua permanenza in nerazzurro non è così scontata
Spiega Repubblica: "All'Inter vive un momento di frustrazione: poco spazio, minutaggio ridotto e la sensazione di non rientrare nel progetto tecnico. La Roma per ora osserva senza muoversi, vista la concorrenza di Juventus e Napoli, il prezzo fissato dall'Inter (40 milioni) e la volontà dei nerazzurri di non rinforzare una concorrente.
Ma se a gennaio le condizioni dovessero cambiare la Roma è pronta ad informarsi. Frattesi vuole giocare, e Gasperini – che a centrocampo perderà El Aynaoui per la Coppa d'Africa – cerca rinforzi dinamici e pronti. Come Frattesi".
