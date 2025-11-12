Il centrocampista non riesce ad imporsi nemmeno con Cristian Chivu dopo i due anni altalenanti con Simone Inzaghi e la sua permanenza in nerazzurro non è così scontata

Resta da monitorare in casa Inter la situazione di Davide Frattesi : il centrocampista non riesce ad imporsi nemmeno con Cristian Chivu dopo i due anni altalenanti con Simone Inzaghi e la sua permanenza in nerazzurro non è così scontata.

Spiega Repubblica: "All'Inter vive un momento di frustrazione: poco spazio, minutaggio ridotto e la sensazione di non rientrare nel progetto tecnico. La Roma per ora osserva senza muoversi, vista la concorrenza di Juventus e Napoli, il prezzo fissato dall'Inter (40 milioni) e la volontà dei nerazzurri di non rinforzare una concorrente.