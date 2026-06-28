Sfumato all'ultimo Palestra, sognato a lungo Paz. L'Inter, alla fine, si è ritrovata senza nulla in mano, e la dirigenza nerazzurra è chiamata ora a riorganizzare le idee per migliorare la rosa a disposizione di Chivu per la prossima stagione.

Le disponibilità economiche non mancano, come sottolinea Repubblica: "La Serie A, con oculatezza, sta tornando a investire. O almeno ci prova: l'Inter, con due bilanci consecutivi in attivo, ha destinato un budget importante per il mercato. Voleva Paz, ma il Como ha fatto valere la sua prelazione. Su Palestra si sentiva in vantaggio per l'accordo con il giocatore ma ha aspettato troppo per definire l'operazione con l'Atalanta. Si è inserito il Chelsea, che ha garantito al laterale uno stipendio da 6 milioni (contro i 2,5 offerti dai nerazzurri) e al suo agente, Alessandro Lucci, un ricco premio alla firma. I 50 milioni non spesi saranno comunque reinvestiti sul mercato".