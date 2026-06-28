L'attaccante nerazzurro festeggia oggi il suo compleanno: la dirigenza interista vuole metterlo ulteriormente al centro del progetto

Fabio Alampi Redattore 28 giugno 2026 (modifica il 28 giugno 2026 | 10:02)

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Giornata speciale per Pio Esposito, che compie oggi 21 anni. Il tempo è passato velocemente per l'attaccante dell'Inter: un anno fa debuttava in Prima Squadra al Mondiale per Club, oggi ha sulle spalle una stagione da protagonista con la maglia nerazzurra, chiusa con 10 gol complessivi. Sul suo futuro non ci sono dubbi: sarà a Milano, e il suo ruolo sarà ancor più centrale nel progetto interista. Tanto che il prossimo passo riguarderà il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2030, che verrà prolungato e ritoccato economicamente.

Nuovo status — Lo scrive La Gazzetta dello Sport: "Adesso si guarda al presente ma anche all'orizzonte, perché Esposito, ancor di più dopo una prima stagione da ricordare tra i grandi, fa sempre rima con prospettiva. Questa sarà la sua estate: non più giovane da svelare ma certezza dalla quale ripartire ancora per confermarsi nelle competizioni casalinghe e rilanciarsi tra le stelle d'Europa. Nel giro di dodici mesi si è preso l'Inter come nessun altro ha fatto e praticamente nella rosa nerazzurra è l'unico incedibile al pari del capitano Lautaro. Questi "gradi" e questo ruolo di intoccabile se l'è cucito addosso, come la maglia che ama da sempre, con le prestazioni e con l'attaccamento".

Rinnovo programmato — "Quattordici mesi più tardi si può addirittura iniziare a pensare a come andare ancora più avanti, blindando ulteriormente Pio. D'altronde l'Inter non si vede senza Esposito e lui non si immagina in nessun'altra squadra. I presupposti perfetti per una storia duratura. Di rinnovo si parlerà senza dubbio e le parti lavoreranno nel tempo affinché si trovi un nuovo accordo e una nuova scadenza che vorrà essere un manifesto della volontà di non far muovere da Milano un elemento fondamentale per il presente e per il futuro del club.

Si proverà a discuterne prima dell'inizio della nuova stagione ma tanto dipenderà da quanto la società sarà presa da altre vicende di mercato, variabili e potenziali situazioni più "urgenti" — difficilmente ipotizzabili ora — rispetto a un prolungamento voluto da tutte le parti in causa ma che riguarda un contratto che scade tra 4 anni e che già oggi è sorretto da basi fatte di una granitica unità d'intenti. Insomma, se non ci si dovesse vedere prima del 22 agosto (data dell'Inter-Monza che aprirà l'annata sportiva nerazzurra), ci saranno i margini per aggiornarsi a stagione in corso".