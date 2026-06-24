Domani sarà il giorno di Nico Paz: si incontreranno infatti Como e Real Madrid, sarà un giovedì cruciale per il futuro del gioiello argentino

Alessandro Cosattini Redattore 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 14:16)

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Domani sarà il giorno di Nico Paz: si incontreranno infatti Como e Real Madrid, sarà un giovedì cruciale per il futuro del gioiello argentino. Ecco il punto di Repubblica sul futuro di Nico e su Curtis Jones in chiave Inter:

"Giovedì sarà il giorno di Nico Paz. L’argentino, impegnato al Mondiale con la Selección e finora utilizzato soltanto per uno spezzone nel finale della gara contro l’Algeria, conoscerà una parte importante del suo futuro dopo il pranzo in programma tra il Como e il Real Madrid. Un incontro atteso, perché intorno al fantasista si sta muovendo una partita che coinvolge ambizioni, valutazioni e strategie di mercato. La volontà del giocatore è chiara: Nico Paz vorrebbe restare a Como e giocarsi la Champions League da protagonista. Il club lombardo proverà a convincere il Real Madrid ad allungare di un altro anno la permanenza del calciatore alle condizioni attuali, puntando sulla centralità tecnica che Cesc Fabregas gli ha garantito e sulla possibilità di farlo crescere ancora in un contesto ormai europeo.

Il Real, però, ragiona in modo diverso. A Madrid non hanno chiuso la porta alla permanenza in Italia, ma la linea è cambiata: davanti a un talento ormai esploso, la priorità è monetizzare. La valutazione è già stata fissata: 60 milioni di euro. Una cifra alta, che serve anche a delimitare il campo delle pretendenti. L’Inter osserva, senza forzare. Il profilo piace, ma la dirigenza nerazzurra in questo momento vorrebbe concentrare gli sforzi su Curtis Jones. Con il Liverpool il dialogo resta aperto, anche se gli inglesi continuano a chiedere una cifra tra i 35 e i 38 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista", si legge.