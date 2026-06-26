(Repubblica)

"L'Inter accelera su Nico Paz. Nell'incontro di ieri a Valdebebas, il ds Ludi ha provato a far pesare il lavoro fatto da Fabregas su Nico e la volontà del giocatore, che sul lago resterebbe volentieri un'altra stagione. Non c'è stato verso di convincere il Madrid a esercitare la recompra tra dodici mesi: Perez ha necessità di vendere".

"Adesso è assai improbabile che il Como affondi il colpo. L'Inter osserva, sorniona. Sfumato Palestra il club nerazzurro ha intatto un tesoretto di 50 milioni, che potrebbe essere rimpinguato dalla cessione di Frattesi. Per il laterale destro l'investimento sarà minore rispetto alle attese, le idee sono sempre Kayode e Cambiaso. Dovesse il Como defilarsi, Marotta con quel bottino farà un tentativo per Paz, chiedendo uno sconto al Real, forte dei buoni rapporti con Perez. Il rischio è che si inseriscano Manchester City o Chelsea".