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Repubblica – Nico Paz, Inter accelera: cosa chiederà Marotta. Esterno destro, 2 nomi su tutti
Il Real Madrid ha deciso di ricomprare Nico Paz dal Como a 10 milioni per poterlo poi cedere a titolo definitivo. La scelta dei blancos mette in difficoltà i lariani che per ragioni di fair play finanziario non possono spendere cifre considerevoli, 60 milioni nel caso di Paz. Come sottolinea Repubblica, l'unica concessione fatta al Como è una corsia preferenziale per acquistare Paz entro lunedì a 60 milioni, un prezzo ridotto rispetto ai 70 chiesti alle altre pretendenti. Altrimenti, partirà l'asta.
"L'Inter accelera su Nico Paz. Nell'incontro di ieri a Valdebebas, il ds Ludi ha provato a far pesare il lavoro fatto da Fabregas su Nico e la volontà del giocatore, che sul lago resterebbe volentieri un'altra stagione. Non c'è stato verso di convincere il Madrid a esercitare la recompra tra dodici mesi: Perez ha necessità di vendere".
"Adesso è assai improbabile che il Como affondi il colpo. L'Inter osserva, sorniona. Sfumato Palestra il club nerazzurro ha intatto un tesoretto di 50 milioni, che potrebbe essere rimpinguato dalla cessione di Frattesi. Per il laterale destro l'investimento sarà minore rispetto alle attese, le idee sono sempre Kayode e Cambiaso. Dovesse il Como defilarsi, Marotta con quel bottino farà un tentativo per Paz, chiedendo uno sconto al Real, forte dei buoni rapporti con Perez. Il rischio è che si inseriscano Manchester City o Chelsea".
(Repubblica)
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