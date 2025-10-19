I media francesi parlano dell'ottimo impatto avuto dal calciatore di proprietà Inter nella sua avventura al club francese ma il suo riscatto non è ancora certo

L'Olympique Marsiglia ieri ha battuto 6-2 Le Havre ed è primo in classifica in Ligue 1. Benjamin Pavard, arrivato al club francese nell'ultimo giorno di mercato dall'Inter (che ha preso Akanji dal City) in prestito con diritto di riscatto a 15 mln. Nella gara di ieri ha contribuito ampiamente alla vittoria mostrandosi molto attivo in difesa e fornendo un assist per Greenwood (76') come ciliegina sulla torta.

In Francia quest'oggi parlano di lui per la prestazione importante che è rimasta di livello anche quando, dopo uno scontro con Ndiaye, è stato costretto a farsi medicare la testa con una vistosa fasciatura. E parlano del giocatore di proprietà Inter e del suo futuro. E Pavard sembra destinato a continuare la sua avventura all'OM, ma lui è considerato una scommessa vincente fatta dal club francese: "Investire 15 mln per un giocatore di 29 anni è un impegno significativo - si legge sui siti francesi - ma c'è un aspetto importante da considerare, il suo stipendio.

Questione stipendio — Secondo Jeunes Footeux, l'OM sta valutando di adeguare il suo attuale stipendio di quasi 6 milioni di euro all'anno. "Pavard si rifiuta di abbassare le sue richieste, consapevole che altri club potrebbero accontentarlo se lasciasse il Marsiglia. La dirigenza del Marsiglia deve quindi destreggiarsi tra finanze e rendimento, soprattutto perché il monte ingaggi è già esploso con gli arrivi di Nayef Aguerd, Facundo Medina e Igor Paixao".

Il calciatore quindi non sembra incline ad un grosso sforzo finanziario per restare all'OM e vorrebbe gli fossero garantiti i sei mln che guadagnava anche all'Inter garantiti per almeno altre tre stagioni (per un totale di 18 mln di euro).

