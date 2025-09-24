"Ci sono state anche possibilità di Premier League per Barella negli ultimi 2-3 anni ma il giocatore non ha mai dato aperture, dall'Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo stipendio attuale ma non è mai stato un discorso avanzato o concreto. Inzaghi apprezza e adora il centrocampista ma non ha mai avuto l'idea di creare un problema all'Inter o di poter rappresentare un ostacolo per l'Inter o per il giocatore stesso.