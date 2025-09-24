Nicolò Barella è uno dei nomi che piacciono di più in Arabia Saudita. Ma il centrocampista dell'Inter non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di lasciare Milano, nonostante l'approdo di chi lo conosce bene, Simone Inzaghi, all'Al Hilal. Ecco il retroscena di mercato raccontato da Fabrizio Romano.
calciomercato
Retroscena Barella: “Inzaghi lo adora, ma ecco il vero motivo per cui non ha provato a prenderlo”
"Ci sono state anche possibilità di Premier League per Barella negli ultimi 2-3 anni ma il giocatore non ha mai dato aperture, dall'Arabia avrebbero più che raddoppiato il suo stipendio attuale ma non è mai stato un discorso avanzato o concreto. Inzaghi apprezza e adora il centrocampista ma non ha mai avuto l'idea di creare un problema all'Inter o di poter rappresentare un ostacolo per l'Inter o per il giocatore stesso.
L'apprezzamento c'è stato ma non è mai stata un'opportunità concreta. I deal makers, cioè chi decide all'interno della Saudi Pro League, hanno sempre avuto in mente il nome di Barella anche prima che arrivasse Inzaghi ma quest'estate non è mai stata una possibilità presa in esame da Barella".
