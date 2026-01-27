Sono giorni decisivi per conoscere il futuro di Luis Henrique. Il brasiliano non è stato messo sul mercato dall'Inter e anche lui non sembra voler partire, ma un'eventuale offerta considerevole può far cambiare la posizione del club.
calciomercato
Luis Henrique, Bournemouth ha offerto titolo definitivo! Cos’ha risposto l’Inter e il motivo
Per cederlo, però, come spiega Tuttosport, in viale della Liberazione vogliono solo un titolo definitivo: il Besiktas infatti ha offerto finora solo un prestito con diritto di riscatto. Il Bournemouth, invece, come anticipato da FcInter1908, vuole acquistarlo in toto. Ma per ora l'Inter ha detto no e c'è un motivo.
"Con Luis Henrique pagato circa 25 milioni la scorsa estate, serve che l’Inter non iscriva a bilancio una minusvalenza, il che significa avvicinarsi considerevolmente a quanto pagato dai nerazzurri lo scorso giugno (ecco perché è stata respinta al mittente l’offerta ufficiale del Bournemouth, lontana dai desiderata economici di Viale della Liberazione, sebbene fosse a titolo definitivo)", spiega il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA