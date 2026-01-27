Per cederlo, in viale della Liberazione vogliono solo un titolo definitivo: e il Bournemouth ha offerto questa formula. La risposta dell'Inter

Marco Astori Redattore 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 09:16)

Sono giorni decisivi per conoscere il futuro di Luis Henrique. Il brasiliano non è stato messo sul mercato dall'Inter e anche lui non sembra voler partire, ma un'eventuale offerta considerevole può far cambiare la posizione del club.

Per cederlo, però, come spiega Tuttosport, in viale della Liberazione vogliono solo un titolo definitivo: il Besiktas infatti ha offerto finora solo un prestito con diritto di riscatto. Il Bournemouth, invece, come anticipato da FcInter1908, vuole acquistarlo in toto. Ma per ora l'Inter ha detto no e c'è un motivo.

"Con Luis Henrique pagato circa 25 milioni la scorsa estate, serve che l’Inter non iscriva a bilancio una minusvalenza, il che significa avvicinarsi considerevolmente a quanto pagato dai nerazzurri lo scorso giugno (ecco perché è stata respinta al mittente l’offerta ufficiale del Bournemouth, lontana dai desiderata economici di Viale della Liberazione, sebbene fosse a titolo definitivo)", spiega il quotidiano.